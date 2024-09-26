Дешевый китайский кроссовер под маркой Chevrolet провалил краш-тесты

Автомобиль Chevrolet Groove получил ноль звезд из пяти возможных в краш-тестах латиноамериканской программы оценки безопасности автомобилей Latin NCAP. Об этом сообщает motor1.com.

Groove — это дешевый китайский кроссовер Baojun 510, который продается на рынках Латинской Америки и Ближнего Востока под брендом Chevrolet. Цена машины составляет $12 тыс. (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Низкую оценку в краш-тестах автомобиль получил за слабую структуру кузова и низкую защиту водителя, пассажиров и пешеходов.

В Latin NCAP посоветовали автопроизводителю устранить серьезные недостатки модели, поскольку этот автомобиль хорошо продается на рынке, но, тем не менее, не является безопасным для его владельцев.

До этого стало известно, что кроссовер Aito M9 признан самым безопасным автомобилем в Китае.

По итогам проведенного краш-теста по методике C-NCAP, автомобиль заработал 93,9% за безопасность. Оценка безопасности водителя и взрослых пассажиров Aito M9 — 96,98%, безопасность пешеходов была оценена на 75,38%, а работа систем активной безопасности — на 97,79%.

Автомобильная компания Aito принадлежит китайскому IT-гиганту Huawei. В Китае кроссовер M9 появился в конце декабря 2023 года.

Ранее новый кроссовер Duster провалил краш-тесты Euro NCAP.