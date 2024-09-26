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В Москве новые кроссоверы Wey стали поступать дилерам

В Москве заметили новые кроссоверы Wey 07, которые стали поступать дилерам

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WEY

В России заметили новые кроссоверы Wey 07, которые стали поступать в дилерские центры. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Отмечается, что новинку заметили на одной из московских парковок. Официальный старт продаж запланирован на октябрь, сейчас дилеры принимают предзаказы.

Кроссовер Wey 07 снабжен гибридной силовой установкой и полным приводом. Бензиновый турбомотор 1.5 развивает 150 л.с., два электромотора выдают 95 и 109 л.с. соответственно. Суммарная пиковая отдача гибрида (при работе ДВС и электромоторов) составляет 517 л.с. На электротяге без подзарядки автомобиль способен преодолеть 201 км.

В оснащение входят кресла с электрорегулировками в 12 направлениях и кожаной отделкой, подогревы руля и лобового стекла, шесть подушек безопасности.

С сентября флагманская модель стала доступна для предзаказа онлайн через мобильное приложение GWM Store.

Ранее была названа российская цена кроссовера Wey 07.

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