В Белоруссии самую практичную Lada стали продавать с большими скидками

В Белоруссии универсалы Lada Largus стали продавать с большими скидками. Об этом сообщает портал Quto.ru со ссылкой на местный дилерский центр.

Отмечается, что в республику привезли большую партию Lada Largus, которую решили продавать за 50,7 тыс. белорусских рублей (1,4 млн российских). В РФ эта модель продается минимум за 1,6 млн рублей. Прежде Largus в Белоруссии стоила 1,5 млн российских рублей.

Quto напомнил, что лифтбек Lada Granta в Белоруссии также продается за 923 тыс. российских рублей вместо 1 млн рублей в РФ.

До этого стало известно, что китайская компания Dongfeng объявила о специальной цене на новую ограниченную партию кроссоверов DFSK ix7.

«С середины сентября этого года кроссовер DFSK ix7 доступен в салонах официальных дилеров бренда по новой привлекательной цене — 3,59 млн рублей», — заявили в Dongfeng.

Также покупателю предоставляется скидка в размере 300 тыс. рублей. С ней автомобиль продается по цене от 3,29 млн рублей.

Прежде DFSK ix7 стоил 3,99 млн рублей. Таким образом, машина подешевела на 700 тыс. рублей.

Ранее в Китае запустили в продажу новый Chery Tiggo 9 по цене Lada Vesta.