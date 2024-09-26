В Китае запустили в продажу новый Chery Tiggo 9 по цене Lada Vesta

В Китае начались продажи новых кроссоверов Chery Tiggo 9. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены на автомобиль начинаются от 153 тыс. юаней (2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Дебют модели состоялся весной на автосалоне в Пекине. Длина автомобиля составляет 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм, а колесная база составляет 2770 мм. Автомобиль доступен в пяти цветах кузова: черном, серебристом, сером и двух оттенках белого.

Под капотом установлен бензиновый турбомотор 2.0-литра мощностью 257 л.с. В зависимости от комплектации компанию ему составляет либо семиступенчатый «робот», либо классическая восьмиступенчатая АКП. Заявленный расход топлива автомобиля — 7,5 литра бензина АИ-95 на 100 км пути.

Также предусмотрена гибридная версия, в состав которой входит 1,5-литровый 154-сильный бензиновый мотор и установленный спереди электродвигатель мощностью 221 л.с. Общий запас хода на полном баке превышает 1400 км.

Новый Chery Tiggo 9 вскоре появится на российском рынке.

До этого стало известно, что китайская марка GAC выведет бизнес-седан Empow на авторынок России.

В апреле впервые появилась информация о том, что GAC может вывести на рынок РФ свою новинку. В итоге компания приняла положительное решение.

Дебют седана в России ожидается в первом квартале 2025 года. Он оснащается 1,5-литровым турбомотором на 177 л.с. и «роботом» или 2-литровым двигателем на 265 л.с. и АКП с гибридной системой мощностью 238 л.с.

Ранее в России запустили производство кроссоверов Haval H3.