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В России запустили производство кроссоверов Haval H3

«РГ»: Haval начал выпуск кроссоверов H3 в России

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Haval

Российский завод компании Haval начал выпуск кроссоверов H3. Об этом сообщает «Российская газета».

«Кроссовер повышенной проходимости Haval H3 начал производиться на заводе Haval в Тульской области», — сообщили редакции «РГ» в пресс-службе ООО «Хавейл Мотор Рус».

Продажи нового кроссовера Haval H3 стартовали в России в мае 2024 года.

Ценник новинки с передним приводом начинается от 2,59 млн рублей, а с полным приводом — от 3,09 млн рублей. Приобрести автомобиль можно в дилерской сети марки. Трансмиссия — семиступенчатая роботизированная. Длина модели составляет 4500 мм, дорожный просвет — 196 мм.

Haval H3 оснащен множеством электронных систем и помощников, которые обеспечивают безопасное вождение. В их числе: адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, контроль удержания и возврата в полосу, 4 камеры с панорамным обзором 360°, функция проекции пространства под автомобилем «прозрачный капот», функция умного уклонения, ассистент движения на малых скоростях, контроль слепых зон и многое другое.

Кроссовер адаптирован к российским условиям эксплуатации и оснащен зимним пакетом.

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