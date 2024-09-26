Москвич с дорожным знаком разрулил пробку на северо-востоке столицы

В Москве мужчина стал на время регулировщиком и разрулил автомобильную пробку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«В Москве парень решил разрулить пробку, образовавшуюся на Сущевском валу из-за сломавшегося светофора, и, с помощью знака «пешеходный переход», на время стал регулировщиком. Где парень взял знак — неизвестно. Но, судя по видео, пробку удалось ликвидировать», — говорится в сообщении канала.

До этого в Сыктывкаре мужчина за рулем автомобиля на пешеходном переходе сбил женщину с коляской. Инцидент произошел 25 сентября на пересечении улиц Маркова и Пушкина.

В результате произошедшего травмы получили как женщина 2002 года рождения, так и младенец, находившийся в коляске. Пострадавших не стали госпитализировать.

Ранее сообщалось, что водитель Toyota Camry устроил ДТП в центре Москвы.