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Назван лидер по импорту китайских машин

«Известия»: Россия вновь стала лидером по импорту машин из Китая

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Россия возглавила десятку стран с наибольшими объемами импорта автомобилей из Китая. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что с начала 2024 года в Россию из Китая было вывезено более 705,5 тыс. автомобилей на сумму $1,6 млрд. За это же время в Мексику из КНР было отправлено 322,5 тыс. машин.

По мнению партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, в этом году количество вывезенных из Китая в Россию автомобилей может вырасти до 1 млн. С ним согласился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

В начале сентября сообщалось, что в августе 2024 года в Россию было импортировано 89 тыс. новых легковых автомобилей, что стало рекордным показателем за последние 12 лет.

Предыдущий месячный рекорд по импорту автомобилей в Россию был поставлен в августе 2012 года, когда в нашу страну было ввезено 120 тыс. новых машин. Предыдущий пик импорта (87,4 тыс. машин) пришелся на март 2024 года.

Ранее россиянам рассказали, какие авто можно купить вместо китайских машин.

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