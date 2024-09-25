Функция оплаты проезда по ЦКАД и трассе М-12 появилась на «Госуслугах»

Водители будут получать уведомления о поездках по платным трассам ЦКАД и М-12 в свои аккаунты на «Госуслугах», там же можно оплатить проезд. Об этом сообщает Минтранс России.

«Информация о совершенной поездке будет появляться на портале и в приложении в течение 24 часов с момента проезда. Для корректной работы системы уведомлений пользователю может потребоваться обновление приложения «Госуслуг», — отмечается в сообщении министерства.

На портале «Госуслуги» оплатить задолженность по проезду можно в течение пяти дней. Информацию о номерном знаке автомобиля, проехавшего по этим дорогам с безбарьерной системой оплаты, будет передавать в «Госуслуги» госкомпания «Автодор». В случае возникновения вопросов по начислению водителей призвали обращаться в службу поддержки «Автодора».

Ранее губернатор Ульяновской области анонсировал открытие в регионе нового производства коммерческих автомобилей.