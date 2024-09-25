Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Функция оплаты проезда по ЦКАД и трассе М-12 появилась на «Госуслугах»

На «Госуслугах» появилась функция оплаты проезда по ЦКАД и М-12

close
maratkhusnullin_/Instargam

Водители будут получать уведомления о поездках по платным трассам ЦКАД и М-12 в свои аккаунты на «Госуслугах», там же можно оплатить проезд. Об этом сообщает Минтранс России.

«Информация о совершенной поездке будет появляться на портале и в приложении в течение 24 часов с момента проезда. Для корректной работы системы уведомлений пользователю может потребоваться обновление приложения «Госуслуг», — отмечается в сообщении министерства.

На портале «Госуслуги» оплатить задолженность по проезду можно в течение пяти дней. Информацию о номерном знаке автомобиля, проехавшего по этим дорогам с безбарьерной системой оплаты, будет передавать в «Госуслуги» госкомпания «Автодор». В случае возникновения вопросов по начислению водителей призвали обращаться в службу поддержки «Автодора».

Ранее губернатор Ульяновской области анонсировал открытие в регионе нового производства коммерческих автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами