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В Китае сменил поколение Changan CS75 Plus, который появится в России

В Китае вышло новое поколение Changan CS75 Plus, который продается в России

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Changan

В Китае выпущено в продажу новое поколение кроссовера Changan CS75 Plus, сообщает CarNewsChina.

Автомобиль вышел на китайский рынок по цене от 121,9 тыс. юаней (1,6 млн рублей). Максимальная комплектация стоит 129,9 тыс. юаней (1,7 млн рублей).

Он оснащен 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. У кроссовера новый дизайн с крупными фарами и трапециевидной решеткой радиатора в цвет кузова, а также воздухозаборником в переднем бампере. У кроссовера выдвижные дверные ручки, задние фонари соединены светодиодной полосой.

Под капотом нового Changan CS75 бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 189 л.с. и крутящим моментом 310 Нм. В декабре на китайский рынок должна выйти модификация с двухлитровым мотором.

Changan CS75 — бестселлер китайского рынка, за 8 месяцев 2024 года он разошелся в Китае тиражом 130 тыс. машин. В России эта модель также продается — стоимость прошлого поколения Changan CS75 в нашей стране 2,85 млн рублей.

Ранее в России начались продажи Knewstar 001, который заменил на рынке Geely Tugella.

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