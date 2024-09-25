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В России появится внедорожная версия Tank 300

Quto: для России создадут внедорожную версию модели Tank 300

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Quto.ru

На российском рынке появится подготовленный для бездорожья Tank 300. Об этом сообщает quto.ru.

Отмечается, что от стандартных машин подготовленный для суровых вылазок за пределы асфальта вариант будет отличаться силовым обвесом, включающим пороги, бамперы и защиту днища. Кроме того, комплект дополнительного оборудования включает шноркель, лебедку, а также оригинальное крепление запасного колеса.

Сроки старта продаж таких машин пока не сообщаются.

До этого стало известно, что китайская марка GAC выведет бизнес-седан Empow на авторынок России.

В апреле впервые появилась информация о том, что GAC может вывести на рынок РФ свою новинку. В итоге компания приняла положительное решение.

Дебют седана в России ожидается в первом квартале 2025 года. Он оснащается 1,5-литровым турбомотором на 177 л.с. и «роботом» или 2-литровым двигателем на 265 л.с. и АКП с гибридной системой мощностью 238 л.с.

Ранее сообщалось, что у «АвтоВАЗа» впервые появился автомобиль по цене 3,9 млн рублей.

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