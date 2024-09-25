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У «АвтоВАЗа» впервые появился автомобиль по цене 3,9 млн рублей

Производство Lada e-Largus за 3,9 млн рублей стартовало в Ижевске

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Lada

«АвтоВАЗ» запустил в Ижевске серийное производство электромобиля Lada e-Largus, который будет продаваться по цене от 2,99 млн рублей с учетом государственной субсидии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Стоимость Lada e-Largus — от 2,99 млн рублей (за базовую комплектацию фургона) с учетом субсидии для покупателей электромобилей», — приводит агентство слова президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

Субсидия от государства в размере 35% стоимости, но не более 925 тыс. рублей предоставляется покупателям электромобилей отечественного производства только в рамках программы льготного автокредитования. Без учета этой скидки Lada e-Largus будет стоить 3,9 млн рублей.

О старте продаж завод объявит отдельно. Lada e-Largus будет выпускаться в виде пятиместного универсала, а также фургона. Для пассажирской версии запас хода составляет 420 км, грузовая доступна в двух вариантах, с одним или двумя аккумуляторами. Запас хода фургона составит 320 или 400 км.

Ранее стало известно, что в Ульяновской области планируется открыть новое производство автомобилей.

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