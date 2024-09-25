Россиянам рассказали, почему жидкость в АКП не рассчитана на весь срок службы коробки

В инструкции по эксплуатации автомобиля содержится информация, что жидкость для автоматической коробки передач (ATF — Automatic Transition Fluid) залита на весь срок службы агрегата и замене не подлежит. Однако при определенных условиях менять ее необходимо. Об этом сообщает эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин. Срок эксплуатации АКП составляет 5 лет и не более 100-150 тыс. километров пробега.

«В большинстве случаев, при очень бережной и спокойной эксплуатации, агрегат может выдержать такой пробег без замены жидкости. Но если эксплуатация более жесткая, с большими нагрузками, при постоянных дорожных пробках и так далее, то и на такой безаварийный пробег автоматической коробки без замены жидкости не рассчитывайте», — сказал Ревин.

При легких условиях эксплуатации нужно менять жидкость каждые 60 тыс. километров пробега, а при тяжелых — не реже чем раз в 30-40 тысяч километров, отметил специалист.

До этого стало известно, что у автомобиля, у которого из-за технической неисправности вытекло масло из автоматической коробки передач (АКП), может выйти из строя основной ее элемент — пакет фрикционов.

Если есть незначительная утечка масла и в коробке передач объем уменьшился минимально, то во время движения автомобиля водитель почувствует «пинки» — ощутимые рывки во время переключения скорости или режимов движения. Эти же сигналы могут говорить об износе пакета фрикционов.

При обнаружении утечки масла из коробки передач лучше всего остановиться, заглушить автомобиль и вызвать эвакуатор до ближайшего автосервиса. Только на профессиональном СТО могут выявить причины проблемы и устранить неисправность. Такие действия позволят избежать дорогостоящего ремонта агрегата.

Ранее выяснилось, к каким проблемам приводит старое масло в коробке передач.