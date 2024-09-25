Дагестанцы набросились на сотрудников ДПС после погони

В Дагестане трое молодых людей не смогли скрыться от автоинспекторов и избили их. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor. Инцидент произошел в Тарумовском районе республики.

Сотрудники ДПС устроили погоню за автомобилем, водителя которого заподозрили в употреблении алкоголя. В селе Раздолье машину остановили и предложили водителю и его пассажирам проехать в отдел полиции. Однако они набросились на полицейских с кулаками. Одного из стражей порядка повалили на землю.

Сотрудникам ДПС удалось скрутить злоумышленников. Им грозит длительный тюремный срок за применение насилия в отношении представителей власти. У одного из полицейских перелом носа и сотрясение мозга, у другого – синяки.

До этого стало известно, что в Великом Новгороде пикап Toyota Hilux врезался в автомобиль ДПС, в результате чего двое сотрудников автоинспекции были госпитализированы.

Инцидент произошел на улице Псковской. 57-летний водитель Toyota Hilux, проезжая регулируемый перекресток на красный свет, столкнулся с патрульным автомобилем «Лада Веста».

В этот момент машина ДПС, за рулем которой находился 29-летний инспектор, спешила на место аварии в Псковском микрорайоне и использовала световые и звуковые сигналы. В результате патрульный автомобиль также попал в ДТП.

Одного из инспекторов удалось извлечь из автомобиля только с помощью специальной техники.

Ранее в Челябинске мужчину задержали за попытки угнать семь машин за одну ночь.