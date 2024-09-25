Российский завод Haval начал сваривать кузова новой модели H3

Российский автозавод Haval начал сваривать кузова нового кроссовера H3. Об этом сообщает клубный паблик бренда Haval.

«Кузов от H3 на территории Тульского завода перемещают, конечно не факт что начали собирать, но возможно тестовый образец», — говорится в сообщении.

Продажи нового кроссовера Haval H3 стартовали в России в мае 2024 года.

Ценник новинки с передним приводом начинается от 2,59 млн рублей, а с полным приводом — от 3,09 млн рублей. Приобрести автомобиль можно в дилерской сети марки. Трансмиссия — семиступенчатая роботизированная. Длина модели составляет 4500 мм, дорожный просвет — 196 мм.

Haval H3 оснащен множеством электронных систем и помощников, которые обеспечивают безопасное вождение. В их числе: адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, контроль удержания и возврата в полосу, 4 камеры с панорамным обзором 360°, функция проекции пространства под автомобилем «прозрачный капот», функция умного уклонения, ассистент движения на малых скоростях, контроль слепых зон и многое другое.

Кроссовер адаптирован к российским условиям эксплуатации и оснащен зимним пакетом.

Ранее сообщалось, что в России планируют официально продавать Zeekr и Lyn&Co.