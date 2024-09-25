Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский завод Haval начал сваривать кузова новой модели H3

На заводе Haval в Тульской области начали сваривать кузова нового кроссовера H3

close
«Хавал Клуб»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Хавал Клуб»

Российский автозавод Haval начал сваривать кузова нового кроссовера H3. Об этом сообщает клубный паблик бренда Haval.

«Кузов от H3 на территории Тульского завода перемещают, конечно не факт что начали собирать, но возможно тестовый образец», — говорится в сообщении.

Продажи нового кроссовера Haval H3 стартовали в России в мае 2024 года.

Ценник новинки с передним приводом начинается от 2,59 млн рублей, а с полным приводом — от 3,09 млн рублей. Приобрести автомобиль можно в дилерской сети марки. Трансмиссия — семиступенчатая роботизированная. Длина модели составляет 4500 мм, дорожный просвет — 196 мм.

Haval H3 оснащен множеством электронных систем и помощников, которые обеспечивают безопасное вождение. В их числе: адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости, контроль удержания и возврата в полосу, 4 камеры с панорамным обзором 360°, функция проекции пространства под автомобилем «прозрачный капот», функция умного уклонения, ассистент движения на малых скоростях, контроль слепых зон и многое другое.

Кроссовер адаптирован к российским условиям эксплуатации и оснащен зимним пакетом.

Ранее сообщалось, что в России планируют официально продавать Zeekr и Lyn&Co.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами