В российских дилерских центрах появилась топовая версия кроссовера Exeed RX

Кроссовер Exeed RX в новой топовой комплектации Flagship 8AT начал поступать российским дилерам. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Первые машины появились в автосалонах в Санкт-Петербурге.

Кроссовер Exeed RX получил ряд значительных обновлений, среди которых восьмиступенчатая коробка передач, которая работает в паре с двигателем 2.0 TGDI мощностью 249 л.с. В дизайне экстерьера впервые для модели стали доступны новые цвета «Галактический серый» и белый «Аструм». Изменения также коснулись дизайна колесных дисков.

Для новинки стал доступен фирменный пакет сервисов, включающий различные онлайн-сервисы внутри авто. Также появилась возможность удаленного управления Exeed RX с помощью мобильного приложения, функция массажа водительского кресла и электронно-регулируемая рулевая колонка, позволяющая настраивать руль по высоте и по вылету. Цена версии от 5,3 млн рублей — от 5,3 млн рублей.

До этого стало известно, что в Китае начался прием заказов на самый большой в истории кроссовер Smart. Модель Smart #5 по предзаказу предлагается минимум за 245 тыс. юаней (3,2 млн рублей).

Smart #5 построен на платформе SEA от Geely c 800-вольтовой электросистемой, он выпускается с одним или двумя электродвигателями. Одномоторный кроссовер выдает 335 л.с. или 358 л.с. В двухмоторном варианте силовая установка развивает от 579 до 637 л.с. Самая мощная версия Smart называется Brabus Performance.

Ранее стало известно, что новый кроссовер Omoda C7 появится в России в 2025 году.