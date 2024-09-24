Названы лучшие автомобили для начинающих водителей

Начинающим водителям при выборе автомобиля стоит обратить внимание на модели B-класса, а также кроссоверы. Об этом сообщает портал news.ru со ссылкой на автоэксперта Александра Булкина.

Что касается автомобилей B-класса, это могут быть Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Lada Granta. При этом стоит понимать, что новым можно купить лишь Lada Granta и Solaris.

Булкин отметил, что лучше не экономить на покупке первого автомобиля. Следует выделить максимально возможный бюджет, чтобы потом не потратить еще больше на ремонт купленной машины.

До этого директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заявил, что в дорожных заторах не следует агрессивно водить машину и резко менять полосу движения.

Кроме того, по его словам, в заторе опасно обгонять по обочине и встречной полосе. Это может привести к ДТП.

Также повысить риск столкновения может несоблюдение дистанции. Не рекомендуется тормозить в «пол» в момент остановки, так как это может привести к резкому удару, если водитель в автомобиле позади не успеет среагировать.

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