Крупное ДТП парализовало движение автомобилей на востоке Москвы

Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На СВХ, в районе д.36 по Окружному проезду, мотоциклист наехал на препятствие и столкнулся с двумя автомобилями. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что движение транспорта в районе ДТП затруднено. Затор растянулся на 3,5 км. В ведомстве водителям посоветовали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого врачи подмосковной больницы в Истре восстановили руку 29-летнего мужчины, который серьезно пострадал в ДТП с мотоциклом.

Как рассказали медики, байкер попал в аварию с автомобилем. При поступлении в больницу рука мужчины держалась только на мягких тканях. Врачи провели хирургическую обработку, зафиксировали конечность в правильном положении. Затем выполнили остеосинтез аппаратом Илизарова.

Пострадавший провел в стационаре полтора месяца, после чего его выписали под наблюдения травматолога и невролога. Ему предстоит длительное восстановление.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мотоциклист оказался в реанимации после ДТП на перекрестке.