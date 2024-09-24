Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о слабых сторонах подержанного Toyota RAV4

Автоэксперт Кацубо: у Toyota RAV4 надежный мотор, но слабая рулевая рейка

close
Toyota

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо рассказал о плюсах и минусах подержанного кроссовера Toyota RAV4 третьего поколения. По его словам, надежностью отличается двигатель.

«Двигатели и коробки Toyota RAV4 при условии регулярного обслуживания и бережной эксплуатации отличаются высокой надежностью. Вариатор без капитального ремонта может проездить более 150 тысяч км», — сказал эксперт.

Слабым звеном в этих моделях является рулевая рейка, замена которой может требоваться через каждые 50 тысяч км. Поломка агрегата происходит из-за износа втулок.

Кроме того, у автомобиля слабое лакокрасочное покрытие, на котором быстро образуются сколы и царапины.

До этого стало известно, что самый надежный мотор Chevrolet — B15D2 объемом 1,5 литра и мощностью 105-107 л.с. Его ресурс составляет не менее полумиллиона километров.

Агрегат имеет алюминиевый блок цилиндров и двухрядное V-образное расположение 16 клапанов в ГБЦ (на каждый цилиндр приходится два впускных и два выпускных клапана). Работа клапанов обеспечивается гидротолкателями, привод распредвалов цепной, а фазовозвращатели отсутствуют. Почти все технические решения, использованные в этом двигателе, обеспечивают его малофорсированность и надежность.

Моторы B15D2 устанавливались на автомобили Chevrolet Cobalt (бывший Chevrolet Aveo) и Daewoo Gentra (бывший Chevrolet Lacetti).

Ранее сообщалось, что выпуск семиместной версии Lada Largus начнется до конца 2024 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами