«Жигули» признали одним из самых популярных авто в мире

Семейство отечественных автомобилей ВАЗ-2105/2107 «Жигули» заняло седьмое место в списке самых популярных автомобилей мировых производителей. Об этом сообщает autocar.co.uk. Экспортная модель называлась Lada Riva. Всего с начала выпуска было произведено 18 млн таких машин.

Лидером рейтинга стала Toyota Corolla (51 млн ед.). Далее следуют Ford F-Series (43 млн ед.), Volkswagen Golf (36 млн ед.). Кроме того, в первой десятке бестселлеров оказались Honda Civic, Opel Corsa, Nissan Sunny, а также Chevrolet Impala, BMW 3 серии и Renault Clio.

Последнее, 60-е место в списке заняла компания Bugatti с раритетной моделью Type 40, которую французы выпускали с 1926 по 1930 год. Автомобиль разошелся тиражом 807 экземпляров.

В России самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в конце лета 2024 года стал седан Lada 2107, причем это происходит уже седьмой месяц подряд. В августе жители РФ приобрели 12,8 тыс. «семерок».

На втором и третьем местах находятся Kia Rio (12 тыс. ед.) и Hyundai Solaris (11,3 тыс. ед.).

До этого стало известно, что в России самым продаваемым китайским автомобилем по итогам августа 2024 года стал кроссовер Haval Jolion. Всего за последний месяц лета было продано 9 тыс. таких машин.

Также второй месяц подряд наблюдаются рекордные объемы продаж у Chery Tiggo 7 Pro Max — реализовано 8 тыс. машин. Chery Tiggo 4 Pro в августе выбрали 5,5 тыс. россиян. Кроссоверов Changan CS55 Plus было продано 4,7 тыс. единиц.

Ранее выяснилось, когда появятся две новые версии Lada Largus.