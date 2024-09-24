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Стало известно, когда подорожают подержанные автомобили в России

«Автостат»: автомобили с пробегом подорожают в конце сентября

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Илья Питалев/РИА Новости

Подержанные автомобили в России подорожают в конце сентября 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на директора департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Гришакова.

«Что касается автомобилей внутреннего рынка, то рост цен начнется с конца сентября и в течение нескольких месяцев достигнет максимальных значений. Конкретные цифры удорожания автомобилей с пробегом будут зависеть от множества факторов, таких как денежно-кредитная политика ЦБ, курсы валют, дефицит отдельных сегментов», - сказал Гришаков.

До этого руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин заявил, что цены на новые автомобили в России к концу 2024 года вырастут на 15%.

Он отметил, что повышение утильсбора этого года не повлияет существенно на стоимость новых автомобилей, поскольку многие производители задолго до ожидаемой индексации начали закладывать расходы на оплату утильсбора в конечную стоимость своей продукции.

Ранее сообщалось, что средняя цена нового авто в России составляет 3 млн рублей.

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