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У американки аннулировали права, потому что она сдавала экзамен на Tesla с автопилотом

Американке не выдали водительские права, обвинив в сдаче экзамена на автопилоте

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Tesla

У жительницы штата Аризона (США), которая сдавала экзамен по вождению на Tesla Model Y своих родителей, аннулировали водительские права из-за подозрения в использовании автопилота. Об этом сообщает teslarati.com.

В день проведения экзамена соискательнице не выдали водительское удостоверение из-за неисправности компьютера, а когда она с матерью пришла за правами на следующий день, чиновники департамента транспорта штата удостоверение выдать отказались. Они объяснили это подозрением экзаменатора, что кандидат в водители пользовалась во время испытания встроенным автопилотом Tesla.

Мать девушки попыталась убедить чиновников, что в ее Tesla Model Y нет автопилота, однако права все равно не выдали: экзаменаторы заявили, что девушка недостаточно нажимала на тормоз, и они не могут быть уверены, что она сможет водить какой-либо другой автомобиль кроме Tesla. В конечном итоге недоразумение удалось уладить.

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