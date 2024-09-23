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Россиянам назвали особенности кроссовера Haval H3

Автоэксперт Тимкин назвал четыре плюса кроссовера Haval H3

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Haval

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин рассказал об особенностях китайского внедорожника Haval H3. Первое, на что он обратил внимание, это внешность машины.

«Круглые фары, радиаторная решетка с вертикальными прутьями, маленькая площадь остекления – внешне Haval Н3 больше смахивает на броневичок. Интересным решением стала выштамповка на пятой двери. Она напоминает кофр для запаски. Но пятое колесо лежит под полом в багажнике. А выпуклость на задней двери призвана создать впечатление принадлежности к клану вездеходов», — заявил автоэксперт.

На бездорожье H3 помогает неплохая «геометрия». Угол въезда – 24°, съезда – 31,5°. Клиренс составляет 185 мм. Трансмиссионная муфта и роботизированная коробка передач работают хорошо. Среди компактных кроссоверов Н3 – один из лучших вездеходов.

У автомобиля хорошая плавность хода. Машину не сильно растрясывает на «лежачих полицейских», а по прямой она едет уверенно.

Салон Haval H3 достаточно продуман и удобен. Он выполнен в черном цвете с вкраплениями красного. Есть Android Auto, а объем багажника составляет 493 л.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же, такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Сильной коррозии у автомобилей в возрасте 6–9 лет быть не должно. Слабоваты ходовая часть и рулевая рейка. Кроме того, у автомобиля часто выходит из строя электроника. Но ремонт относительно простой и недорогой.

Ранее россиянам назвали надежный китайский кроссовер дешевле 3 млн рублей.

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