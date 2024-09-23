Россиянам назвали особенности кроссовера Haval H3

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин рассказал об особенностях китайского внедорожника Haval H3. Первое, на что он обратил внимание, это внешность машины.

«Круглые фары, радиаторная решетка с вертикальными прутьями, маленькая площадь остекления – внешне Haval Н3 больше смахивает на броневичок. Интересным решением стала выштамповка на пятой двери. Она напоминает кофр для запаски. Но пятое колесо лежит под полом в багажнике. А выпуклость на задней двери призвана создать впечатление принадлежности к клану вездеходов», — заявил автоэксперт.

На бездорожье H3 помогает неплохая «геометрия». Угол въезда – 24°, съезда – 31,5°. Клиренс составляет 185 мм. Трансмиссионная муфта и роботизированная коробка передач работают хорошо. Среди компактных кроссоверов Н3 – один из лучших вездеходов.

У автомобиля хорошая плавность хода. Машину не сильно растрясывает на «лежачих полицейских», а по прямой она едет уверенно.

Салон Haval H3 достаточно продуман и удобен. Он выполнен в черном цвете с вкраплениями красного. Есть Android Auto, а объем багажника составляет 493 л.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же, такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Сильной коррозии у автомобилей в возрасте 6–9 лет быть не должно. Слабоваты ходовая часть и рулевая рейка. Кроме того, у автомобиля часто выходит из строя электроника. Но ремонт относительно простой и недорогой.

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