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Стало известно, насколько подешевела Geely Tugella под маскировочным брендом Knewstar

Knewstar 001 в России будут продавать на 4-6% дешевле Geely Tugella

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Knewstar

Автомобиль Knewstar 001, выведенный на российский рынок взамен Geely Tugella, оказался дешевле нее на 4-6%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Кроссовер Knewstar 001 в минимальной комплектации оценивается в 3,8 млн рублей, в максимальной — 4,1 млн рублей. В то же время по состоянию на начало сентября кроссовер Geely Tugella предлагался в России за 4-4,4 млн рублей. Разница в цене между Knewstar 001 и Geely Tugella составляет 164-264 тыс. рублей, новинка оказалась дешевле.

Презентация нового бренда Knewstar в России состоялась в четверг, 19 сентября. На начальном этапе под этой маркой будет продаваться кроссовер с индексом 001. Позднее появится кроссовер Knewstar 002, также перспективным для себя рыночным сегментом новая марка видит седаны D-класса. О бренде Knewstar подробно писала «Газета.Ru».

Ранее стало известно, почему китайские автомобили подорожали в России.

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