Стало известно, почему подорожали китайские автомобили

Цены на китайские автомобили в России выросли из-за сложностей в расчетах. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.

«Сказываются издержки логистики и сложности в расчетах с китайскими банками. — Из-за риска вторичных санкций они не принимают прямые переводы из России. Приходится задействовать сложные схемы, которые влияют на конечную стоимость», — сказал Хайцеэр.

До этого руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин заявил, что цены на новые автомобили в России к концу 2024 года вырастут на 15%.

Он отметил, что повышение утильсбора этого года не повлияет существенно на стоимость новых автомобилей, поскольку многие производители задолго до ожидаемой индексации начали закладывать расходы на оплату утильсбора в конечную стоимость своей продукции.

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