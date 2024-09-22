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В Москве суд признал избитого пассажиром контролера автобуса представителем власти

Пассажира московского автобуса приговорили к трем годам за избиение контролера

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Головинский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года пассажира автобуса, который напал на контролера. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

«В мае этого года контролер выявил безбилетника в автобусе. При этом мужчина, который стоял рядом, начал препятствовать работе нашего сотрудника и вытолкнул его из автобуса. В результате контролер получил травмы», — отмечается в сообщении.

Применение насилия к сотрудникам «Московского транспорта» расценивается как нападение на представителей власти, по статье 318 Уголовного кодекса РФ за это преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, напомнили в Дептрансе и призвали граждан не забывать оплачивать проезд.

До этого в Барнауле нетрезвый водитель на внедорожнике Lexus протаранил восемь автомобилей во дворе жилого комплекса и попал на видео.

Ранее в Москве на МКАД столкнулись два грузовика.

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