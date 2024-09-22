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СК назвал возможную причину пожара на АЗС Ставрополья

СК: причиной возгорания на АЗС Ставрополья могла быть вспышка паров топлива

В Новоселицком округе Ставропольского края проводят проверку по факту пожара на автозаправке, сообщает управление СК по региону в Telegram-канале.

«По предварительным данным, причиной возгорания могла стать вспышка паров топлива на бензовозе», — заявили в ведомстве.

Там уточили, что при пожаре пострадали водитель бензовоза, с которого огонь перекинулся на АЗС, и оператор станции. Они госпитализированы, сейчас их жизни в безопасности. Также был поврежден стоявший рядом автомобиль.

В СК инициировали проверку по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

По данным Telegram-канала 112, возгорание на автомобильной дороге Александровское-Новоселицкое-Буденновск у поворота на село Журавское произошло около 21:30. К тушению были привлечены шесть единиц техники и 19 человек. Власти предупредили о возможных ограничениях движения транспорта по трассе и задержках.

Ранее жители Забайкалья пожаловались, что власти не помогают им тушить пожары.

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