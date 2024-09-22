Число пострадавших при пожаре на АЗС в Ставропольском крае возросло

Число пострадавших при возгорании на автозаправке в Новоселицком округе Ставрополья выросло до двух, написал врио главы округа Виктор Фетисов в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в настоящее время пожар на АЗС локализован. Двое пострадавших получили ожоги средней степени тяжести и были доставлены в Новоселицкую районную больницу. Их состояние оценивается как стабильное.

В единой дежурно-диспетчерской службе муниципального района уточнили, что в результате возгорания были повреждены два легковых автомобиля и квадроцикл, а сейчас экстренные службы производят охлаждение цистерны.

По данным Telegram-канала 112, возгорание на автомобильной дороге Александровское-Новоселицкое-Буденновск у поворота на село Журавское произошло около 21:30. Первоначально загорелся бензовоз, с него огонь перекинулся на заправку, а потом на другие машины и постройки АЗС. По данным оперативных служб, к тушению были привлечены шесть единиц техники и 19 человек. Власти предупредили о возможных ограничениях движения транспорта по трассе и задержках.

Ранее жители Забайкалья пожаловались, что власти не помогают им тушить пожары.