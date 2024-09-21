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Движение по трассе М-9 «Балтия» в Тверской области приостановили после атаки БПЛА

ТАСС: в Тверской области приостановили движение по трассе М-9 «Балтия»

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nmnonamers/Яндекс.Карты

В Тверской области временно прекращено движение всех видов транспорта по трассе М-9 «Балтия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Россия».

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности движение на трассе М-9 «Балтия» на участке 322 км — 420 км в Тверской области временно прекращено с 06:40 часов 21.09.2024 до особого распоряжения.

Организованы пути объезда при движении со стороны Москвы, при движении в сторону Москвы действует объезд через Великие Луки в сторону Смоленска.

Также сообщалось, что в Тверской области эвакуировали железнодорожную станцию Старая Торопа в Тверской области. По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, эвакуация началась около трех часов ночи после того, как Торопецкий район области атаковали беспилотники. Несколько пассажирских поездов отменили. Другие рейсы, в том числе «Москва — Псков» и «Санкт-Петербург — Смоленск», отправили альтернативным маршрутом.

Ранее в Тверской области открыли горячую линию по вопросам эвакуации жителей Торопца.

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