Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы сроки начала продаж в России второй модели XCite

«Русский автомобиль»: продажи кроссоверов XCite X-Cross 8 начнутся в октябре

close
XCITE

Продажи второй модели бренда Xcite, кроссовера X-Cross 8, начнутся на российском рынке в октябре 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль etc».

«Автозавод Санкт-Петербург» вышел на суточный выпуск кроссоверов Xcite X-Cross 8 в 30 штук. Уже собрали больше 200 машин (на сегодняшний день, возможно, уже ближе к 300). Старт продаж намечен на октябрь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Xcite X-Cross 8 предложат в четырех комплектациях, две из которых полноприводные. Дорогие версии 2WD и 4WD отличаются наличием панорамной крыши.

Сейчас в модельной линейке Xcite для России представлен только кроссовер X-Cross 7. Автомобиль предлагается в двух комплектациях и шести цветах. Он оснащается турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором. До 100 км/ч автомобиль ускоряется за 9,8 с.

До этого стало известно, что китайский кроссовер Jaecoo J6 получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Документ необходим для начала продаж модели на российском рынке. В Китае эта модель известна как Chery iCar 03.

Длина автомобиля составляет 4406 мм, размер колесной базы равен 2715 мм. Минимальный дорожный просвет — 200 мм. По дизайну это кроссовер квадратной формы с большими колесами и черными пластиковыми накладками на кузове. В Китае модель продается с одномоторной версией, а также полноприводная с двумя электродвигателями. Отдача составляет 184 л.с. и 279 л.с. соответственно. Запас хода от 401 до 501 км.

Ранее в России представили обновленный кроссовер Jaecoo J7.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами