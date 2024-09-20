Названы сроки начала продаж в России второй модели XCite

Продажи второй модели бренда Xcite, кроссовера X-Cross 8, начнутся на российском рынке в октябре 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль etc».

«Автозавод Санкт-Петербург» вышел на суточный выпуск кроссоверов Xcite X-Cross 8 в 30 штук. Уже собрали больше 200 машин (на сегодняшний день, возможно, уже ближе к 300). Старт продаж намечен на октябрь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Xcite X-Cross 8 предложат в четырех комплектациях, две из которых полноприводные. Дорогие версии 2WD и 4WD отличаются наличием панорамной крыши.

Сейчас в модельной линейке Xcite для России представлен только кроссовер X-Cross 7. Автомобиль предлагается в двух комплектациях и шести цветах. Он оснащается турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором. До 100 км/ч автомобиль ускоряется за 9,8 с.

До этого стало известно, что китайский кроссовер Jaecoo J6 получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Документ необходим для начала продаж модели на российском рынке. В Китае эта модель известна как Chery iCar 03.

Длина автомобиля составляет 4406 мм, размер колесной базы равен 2715 мм. Минимальный дорожный просвет — 200 мм. По дизайну это кроссовер квадратной формы с большими колесами и черными пластиковыми накладками на кузове. В Китае модель продается с одномоторной версией, а также полноприводная с двумя электродвигателями. Отдача составляет 184 л.с. и 279 л.с. соответственно. Запас хода от 401 до 501 км.

Ранее в России представили обновленный кроссовер Jaecoo J7.