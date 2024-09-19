Седан Chery Arrizo 8 получил новую дорогую комплектацию в России

Китайский седан Chery Arrizo 8 получил новую топовую комплектацию Ultra Black в России. Об этом сообщает пресс-служба Chery. Цена — 2,75 млн рублей.

У автомобиля появились декоративные элементы кузова черного цвета и черные колесные диски. Кроме того, в комплектацию входят панорамная крыша c люком, атмосферная подсветка салона, функция ионизации и ароматизации воздуха, электрохромные зеркала заднего вида, 10 подушек безопасности, аудиосистема с 12 динамиками.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым турбомотором TGDI мощностью 150 л.с. (275 Нм), работающим в паре с семиступенчатым «роботом» DCT.

До этого автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о недостатках кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же, такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее сообщалось, что в России наладят выпуск гибридных пикапов JAC.