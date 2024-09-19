На АвтоВАЗе сообщили о стоимости максимально оснащенной Lada Vesta в 3 млн рублей

Базовая версия автомобиля Lada Aura будет продаваться на российском рынке за 2,6-2,8 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа».

«Что касается базовой модели, рассчитанной в том числе и для использования в таксопарках, то такой автомобиль планируется продавать за 2,6-2,8 млн рублей», — отметили в компании.

Там уточнили, что цена более чем в 3 млн рублей будет установлена на максимально оснащенную версию модели. В ней будут некоторые компоненты от Aurus — премиальная аудиосистема, задний диван с регулировками и массажем, натуральная кожа.

До этого глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что цена Lada Aura превысит 3 млн рублей. По его словам, серийное производство седана запланировано на сентябрь.

Темп выпуска Aura в будущем году составит 2,5 автомобиля в час и может быть увеличен до 5 машин в час. Это произойдет в случае донастройки законодательства о госзакупках в части обеспечения максимального приоритета для локализованных машин. Пока «АвтоВАЗ» сохраняет план по запуску производства стретч-седанов Lada Aura в начале сентября 2024 года и намерен до конца года собрать максимум 3 тыс. машин.

Длина Aura составляет 4661 мм, ширина — 1764 мм, высота — 1496 мм. Aura оснащена 1,8-литровым мотором Evo мощностью всего 122 л. с. и вариатором китайской фирмы WLY, которая принадлежит концерну Chery. Разгон до 100 км/ч седана занимает 10,2 с.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» вернулась в состав акционеров «АвтоВАЗа».