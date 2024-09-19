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В «АвтоВАЗе» заявили, что покупатели Lada помолодели

Соколов: покупатели автомобилей Lada помолодели

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Lada

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что среднестатистический покупатель автомобиля Lada помолодел. Его слова передает РБК.

По словам Соколова, возраст покупателя отечественных автомобилей снизился с 45 до 42 лет, в основном Lada покупают женатые мужчины.

«Мы стараемся нравиться всем россиянам. Делаем автомобили, которые будут ориентированы и на более молодежное крыло ценителей нашего бренда, — это спортивные автомобили линейки Sport и Sportline», — поделился глава концерна.

В частности Соколов указал на обновленный внедорожник Niva, который может привлечь более молодых автолюбителей. Со следующего года его будут оснащать двигателем 1,8 л вместо 1,7 л.

До этого глава «АвтоВАЗа» заявил, что стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит ₽3 млн. По словам Соколова, серийное производство седана запланировано на сентябрь.

Ранее в «АвтоВАЗе» допустили возможность использования труда заключенных.

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