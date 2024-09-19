В России в 2024 году продадут рекордное количество китайских автомобилей

В 2024 году в России будет продано 900 тыс. автомобилей китайских марок, что станет очередным рекордным показателем. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что за восемь месяцев 2024 года уже реализовано 591 тыс. автомобилей из КНР, что уже превышает результат всего 2023 года — тогда было продано 544 тыс. китайских машин.

В частности, у двух марок реализация автомобилей в 2024 году преодолела отметку в 100 тысяч экземпляров – это Haval (116,7 тыс. ед.) и Chery (102,1 тыс. ед.).

До этого эксперты агентства J.D. Power заявили, что качество китайских автомобилей за последние годы повысилось.

Уровень качества авторы исследования измерили параметром PP100 (problems per 100), обозначающим количество заявленных проблем на 100 опрошенных.

Лидером рейтинга среди китайских автомобилей стала Chery с результатом 203 РР100. Качество выше среднего также показали автомобили Geely (204 PP100) и GAC (206 PP100). В конце списка уровня удовлетворенности клиентов качеством находятся FAW, Haval, Venucia.

Для сравнения, у BMW по итогам опроса — 213 PP100, а у Audi и Mercedes-Benz — 215 PP100.

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