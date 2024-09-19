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Стало известно, когда «АвтоВАЗ» завершит разработку кроссовера на базе Lada Vesta

«АвтоВАЗ» завершит разработку кроссовера на базе Lada Vesta в ноябре 2024 года

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» закончит разработку нового кроссовера на базе модели Lada Vesta в ноябре 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

«Проект кроссовера на базе Весты (HGH) подходит к интересной стадии – финализации разработки. По плану эту часть работы закончат в ноябре и в самом-самом конце декабря хотят сварить первый кузов», — говорится в сообщении.

До этого россиянам рассказали, каким будет кроссовер на базе модели Lada Vesta (заводской индекс HGH). Дизайн модели уже утвержден. На ВАЗе решили снабдить кроссовер HGH китайской панорамной крышей, под нее пришлось переделывать кузов. На крышке багажника установят так называемый «монофонарь» — световую полосу с повторителем стоп-сигнала, визуально соединяющую два задних фонаря, расположенных на крыльях. Также есть идея снабдить кроссовер китайским силовым агрегатом — турбомотором на 150 л.с. и вариатором.

Серийный выпуск кроссоверов на базе Lada Vesta наладят в 2026 году.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» остановил отгрузку Lada Vesta с системой курсовой устойчивости.

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