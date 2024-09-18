В Москве резко сократилось число угонов автомобилей

В Москве в период с января по август 2024 года резко снизилось число угонов автомобилей. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

«Краж и угонов автомобилей в Москве стало на 20% меньше. За первые 8 месяцев 2024 года зафиксировали 380 случаев. Это на 90 меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Глава ведомства Максим Ликсутов заявил, что благодаря комплексам фотовидеофиксации ЦОДД число краж и угонов автомобилей в столице с 2012 года стало меньше в 19 раз.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что в России вернуть угнанный автомобиль обратно владельцу практически невозможно, однако существуют способы, которые позволят обезопасить машину от угона. По его словам, преступники обычно обходят стороной автомобили, у которых есть индивидуальные признаки. Любое нестандартное оформление машины, например аэрография, делает ее менее интересной для угонщика. В заключении Хайцеэр напомнил, что водителям не стоит пренебрегать страховкой.

Ранее сообщалось, что Lada Vesta впервые вошла в число самых угоняемых авто в России.