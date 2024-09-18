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В России появятся автомобили китайского бренда Soueast

В России стартуют продажи полноприводных кроссоверов Soueast S09 и S07

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Soueast

В 2024 году на российском рынке начнутся продажи двух китайских кроссоверов Soueast. Об этом сообщает пресс-служба Soueast.

Флагманом станет кроссовер Soueast S09 длиной 4900 мм, а ступенькой ниже расположится среднеразмерный Soueast S07 (4700 мм в длину). Заявлено, что оба автомобиля будут иметь семиместный салон, также у них будут версии с полным приводом и классической автоматической коробкой передач. В 2025 году модельный ряд марки будет расширен за счёт ещё одного паркетника — компактного S06.

Автомобильная компания Soueast основана в 1995 году. Помимо выпуска своих машин, марка производит и продает через свои центры компактные электромобили Chery.

Сейчас в России Soueast продается частными продавцами, а также официальными дилерами, которые поставили автомобиль в рамках «серого» импорта. Наиболее распространенная в продаже модель — кроссовер Soueast DX8S по цене от 2 млн рублей.

До этого стало известно, что российским дилерам поступили первые кроссоверы Forthing T5 за 1,95 млн рублей.

Турбомотор 4J15T автомобиля 1.5 выдает мощность 144 л.с. Также среди оснащения — панорамная крыша, климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности и бесключевой доступ. Сиденья с обивкой из искусственной кожи снабжены подогревом. Габариты автомобиля составляют 4545 х 1825 х 1750 мм при колесной базе 2720 мм.

Ранее Omoda опубликовала фото нового автомобиля для России.

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