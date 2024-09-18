Omoda опубликовала фото нового автомобиля для России

Российское представительство Omoda опубликовало в своем Telegram-канале фото обновленного кроссовера Omoda C5.

Судя по изображению, автомобиль получит новую решетку радиатора и видоизмененные дневные ходовые огни. О технических изменениях не сообщается. Премьера автомобиля состоится в октябре 2024 года.

До этого стало известно, что Omoda доработала свои модели по просьбам россиян.

Так у седана S5 появились дефлекторы для пассажиров заднего дивана, а на крышке багажника — отдельная ручка. Кроссовер C5 получил более мощное зарядное устройство для смартфонов, которое дополнено системой вентиляции, чтобы избежать перегрева гаджета. Также в дорогих комплектациях глянцевый пластик заменили более практичным матовым.

Ранее выяснилось, сколько будет стоить новый кроссовер Geely Cityray в России.