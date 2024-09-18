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Япония нарастила экспорт автомобилей в Россию

Экспорт легковых автомобилей из Японии в Россию в августе вырос на 26%

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Виталий Аньков/РИА Новости

В августе 2024 года Япония нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 25,6% по сравнению с таким же месяцем 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику минфина Японии.

Кроме того, Япония увеличила экспорт в Россию запчастей и комплектующих для транспортных средств на 19,8%.

Это первый рост экспорта авто из Японии на фоне санкций в отношении РФ, вступивших в силу 9 августа 2023 года.

До этого стало известно, что в первом полугодии 2024 года поставки легковых автомобилей из Китая в Россию выросли в денежном выражении на 35,4%, до $6,2 млрд.

Отмечается, что за первый квартал из Китая в Россию было ввезено легковых автомобилей на $2,3 млрд (+30,7% г/г), за II квартал — на $3,9 млрд (+38,4%). В июне объем их поставок в Россию составил $1,36 млрд, превысив результат мая на 2%, и был самым высоким с ноября 2023 года, когда аналогичный показатель был на уровне на $1,38 млрд.

Ранее сообщалось, что в августе Китай стал мировым лидером по продажам авто.

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