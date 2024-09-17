Названы самые популярные у россиян подержанные автомобили

В России в августе 2024 года самым продаваемым автомобилем с пробегом стал отечественный ВАЗ-2107. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Самой популярной моделью среди б/у легковых автомобилей в конце лета стал седан LADA 2107, причем это происходит уже седьмой месяц подряд. В августе жители РФ приобрели 12,8 тыс. «семерок», — говорится в сообщении агентства.

На втором и третьем местах находятся Kia Rio (12 тыс. ед.) и Hyundai Solaris (11,3 тыс. ед.). Четвертую строчку рейтинга занимает хэтчбек Lada 2114 «Самара-2» (10,7 тыс. ед.). В пятерку лидеров вторичного рынка также попал Ford Focus В августе было продано 10,4 тыс. таких машин.

До этого стало известно, что в России самым продаваемым китайским автомобилем по итогам августа 2024 года стал кроссовер Haval Jolion. Всего за последний месяц лета было продано 9 тыс. таких машин.

Также второй месяц подряд наблюдаются рекордные объемы продаж у Chery Tiggo 7 Pro Max — реализовано 8 тыс. машин. Chery Tiggo 4 Pro в августе выбрали 5,5 тыс. россиян. Кроссоверов Changan CS55 Plus было продано 4,7 тыс. единиц.

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