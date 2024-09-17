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В Сочи парализовало движение по федеральной трассе из-за ДТП

МВД: в Сочи полностью ограничено движение по федеральной трассе в результате ДТП

На федеральной трассе в Сочи в результате ДТП парализовало движение. Об этом сообщили в МВД.

По данным ведомства, авария случилась 17 сентября в 9:30 на автодороге Джубга — Сочи в районе поселка Волконка Лазаревского района. Предварительно, в ДТП пострадал один человек. Причины происшествия устанавливаются.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые организовали реверсивное движение.

Этой ночью на Московском шоссе в Санкт-Петербурге из-за аварии образовалась двухкилометровая пробка. Уточняется, что на шоссе перевернулась фура. Общественный транспорт из-за аварии следует с задержками.

Накануне на МКАД произошла массовая авария с тремя автомобилями. Авария случилась на 60-м километре МКАД. В результате нее пострадали три человека, включая беременную женщину. Движение в районе ДТП было затруднено. На месте работают экстренные службы.

Ранее гаишник сбил трех детей в Подмосковье.

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