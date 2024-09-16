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Названа стоимость Lada Vesta с новыми опциями

«АвтоВАЗ» будет продавать Lada Vesta с новыми опциями от 1,5 млн рублей

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Lada

Отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» раскрыл цены на Lada Vesta с локализованной системой курсовой устойчивости ESC (Electronic Stability Control) и новыми опциями. Об этом сообщает «Российская газета».

Седан в комплектации Comfort оснащается двигателем 1,6 литра на 106 л.с. и МКП. Ее предлагают приобрести за 1,5 млн рублей. Версия с 1,8-литровым мотором на 122 л.с. и вариатором стоит 1,6 млн рублей. А вот универсал SW «АвтоВАЗ» решил продавать за 1,6 млн или 1,7 млн рублей в зависимости от оснащения.

Также россиянам предлагают приобрести топовую версию модели Techno за 1,8-1,9 млн рублей. За универсал SW Cross с вариатором и новыми опциями придется отдать 2,1 млн рублей.

До этого стало известно, что Минпромторг утвердил долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора для автомобилей до 2030 года.

Утильсбор на автомобильную технику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября этого года: на первом этапе ставка вырастет на 70–85%, а затем будет корректироваться на 10-20% с 1 января каждого последующего года.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, с первым увеличением утильсбора стоимость базовых китайских автомобилей взлетит сразу на 300 тыс. рублей или на 10-20% от нынешней цены. Кроме того, он считает, что «АвтоВАЗ» также повысит цены на Lada от 100 тыс. до 200 тыс. рублей в зависимости от модели.

Ранее были названы автомобили, которые подешевели в России в сентябре.

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