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Названы автомобили, которые подешевели в России в сентябре

Автостат: в сентябре в РФ подешевели автомобили марки Exeed на 50-100 тыс. рублей

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Shutterstock/FOTODOM

В первой половине сентября семь автобрендов изменили цены на свои автомобили. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на исследование «Цена Авто».

В начале осени на 100 тыс. рублей подорожали четыре комплектации GAC GS3. Также три версии GAC GS8 выросли в цене на 100 – 150 тыс. рублей. А вот у марки Chery кроссовер Tiggo 4 Pro в версии Family подорожал на 10 тыс. рублей, а в комплектации Style — на 15 тыс. рублей.

Тем временем Belgee X70 подорожал на 20 тыс. рублей. Также стали больше стоить два автомобиля Geely — седан Emgrand (+0,8 – 1,0%) и кроссовер Atlas Pro (+0,6 — 0,7%). У марки Sollers на 80 тыс. подорожала модель Argo в версии 3,5Т. УАЗ поднял стоимость на модель «Профи» в различных версиях на 50 — 149 тыс. рублей.

Единственным брендом, который понизил цены на авто осенью, стал премиальный Exeed: внедорожник VX в начальной комплектации Prestige подешевел на 50 тыс. рублей, а кроссовер LX — на 100 тыс. рублей.

До этого стало известно, что Минпромторг утвердил долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора для автомобилей до 2030 года.

Утильсбор на автомобильную технику и прицепы будет проиндексирован с 1 октября этого года: на первом этапе ставка вырастет на 70–85%, а затем будет корректироваться на 10-20% с 1 января каждого последующего года.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, с первым увеличением утильсбора стоимость базовых китайских автомобилей взлетит сразу на 300 тыс. рублей или на 10-20% от нынешней цены. Кроме того, он считает, что «АвтоВАЗ» также повысит цены на Lada от 100 тыс. до 200 тыс. рублей в зависимости от модели.

Ранее россиянам рассказали о последствиях индексации размера утильсбора.

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