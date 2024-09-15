У седана Exlantix ES, который будут продавать в России, появилась гибридная версия

Седан Exlantix ES (Exeed Sterra ES на китайском рынке) получит новую версию с гибридным приводом. Об этом сообщает Autohome.

Информацию о новой модификации седана раскрыло министерство промышленности и информационных технологий Китая. Для увеличения запаса хода в конструкцию автомобиля внедрен бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 156 л.с. До этого автомобиль предлагался только с двумя электромоторами.

Автомобиль, оснащенный литий-железо-фосфатным тяговым аккумулятором, будет представлен в конце 2024 года. У гибридного Exlantix глухая передняя панель кузова с решеткой радиатора в переднем бампере. Машина снабжена дверными ручками скрытого типа и колесными дисками, улучшающими аэродинамику. Длина седана — 4945 мм, колесная база — 3000 мм.

Продажи электрического седана Exlantix ES должны начаться и в России. Пресс-служба бренда анонсировала, что автомобиль уже прошел адаптацию для российского рынка.

Ранее в России выставили на продажу раритетный седан BMW.