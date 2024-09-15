Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Массовое ДТП с военным «КамАЗом» произошло под Волгоградом

В Волгоградской области произошло массовое ДТП с военным грузовиком

close
«Волгоград №1»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Волгоград №1»

В Волгоградской области произошло массовое ДТП с военным грузовиком, фурой и легковым автомобилем, сообщает Telegram-канал «Волгоград №1».

Авария произошла в Городищенском районе около поселка Новый Рогачик. На видеозаписи с последствиями аварии видно, что военный «КамАЗ» с полуприцепом врезался в заднюю часть легкового автомобиля. Сильные повреждения получил другой грузовик с полуприцепом — у него разбита кабина. На место происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели МЧС и врачи скорой помощи.

Авария с участием грузовиков и легковой машины произошла накануне днем на трассе «Волгоград — Каменск-ШахтинскийЛуганск», уточняет v102.ru. Водитель грузовика Mercedes наехал на «КамАЗ».

Ранее в Пермском крае в автобус с пассажирами врезался грузовик.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами