В автобус с пассажирами в Пермском крае врезался грузовик

В Пермском крае грузовик врезался в пассажирский автобус. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

По ее данным, ДТП произошло около 18:00 (16:00 мск) 14 сентября в Березниковском городском округе. На автодороге Березники-Чкалова водитель грузовика FAW на 2 км трассы не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения. Там он столкнулся с автобусом «Паз».

В Госавтоинспекции добавили, что в ДТП пострадали пассажиры автобуса, их число устанавливается.

6 сентября электричка протаранила грузовик в районе станции Броневая в Петербурге. ДТП произошло на территории депо Санкт-Петербург Балтийский. От удара грузовик развалился на части, первый вагон поезда был сильно поврежден. На фото с места аварии видно, что удар пришелся в левую часть кабины машиниста электропоезда. Рядом с путями находились шасси автомобиля и были разбросаны металлические обода колес для железнодорожных вагонов. Переднюю часть грузовика вместе с кабиной отбросило в сторону.

Ранее сын Джоли и Питта Пакс разбил Tesla о грузовик.