В России выставили на продажу раритетный седан BMW

В России продают BMW 7-Series E32 из Европы 1991 года выпуска. Об этом сообщает motor.ru. За 33 года автомобиль проехал всего 12 тыс. километров.

Отмечается, что машина привезена из Германии. Она прекрасно сохранилась. Нет ни единого окраса, все элементы оригинальные, есть даже штатный инструмент.

Под капотом расположен бензиновый рядный 3,0-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 188 л.с. Тяга передается на заднюю ось через пятиступенчатую автоматическую коробку передач.

В автомобиле есть двухзонный климат-контроль, кассетная аудиосистема, бортовой компьютер, электролюк. Передняя панель и дверные карты украшены деревом.

Продавец планирует выручить за раритетный BMW 7,5 млн рублей.

До этого стало известно, что в России выставили на продажу внедорожник ТагАЗ Тагер, который простоял в гараже 16 лет.

Машина 2008 года выпуска проехала 2317 километров и оценена в 1,6 миллиона рублей. Сейчас столько же стоит небогато оснащенная новая Lada Vesta.

Выставленный на продажу автомобиль оснащен бензиновым мотором 2.3 л. мощностью 150 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Машина разгоняется до 100 км/ч за 12,5 с. Максимальная скорость — 165 км/ч. Полный привод реализован по схеме part-time с понижающей передачей.

Ранее сообщалось, что редкий спорткар Dodge Dart выставили на аукцион.