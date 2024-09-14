Назван самый надежный двигатель Chevrolet

Самый надежный мотор Chevrolet — B15D2 объемом 1,5 литра и мощностью 105-107 л.с. Его ресурс составляет не менее полумиллиона километров. Об этом заявил автоэксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо.

«Агрегат имеет алюминиевый блок цилиндров и двухрядное V-образное расположение 16-ти клапанов в ГБЦ (на каждый цилиндр приходится два впускных и два выпускных клапана). Работа клапанов обеспечивается гидротолкателями, привод распредвалов цепной, а фазовозвращатели отсутствуют. Почти все технические решения, использованные в этом двигателе, обеспечивают его малофорсированность и надежность», — отметил Кацубо.

Моторы B15D2 устанавливались на автомобили Chevrolet Cobalt (бывший Chevrolet Aveo) и Daewoo Gentra (бывший Chevrolet Lacetti).

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что высокий уровень масла в автомобильном двигателе так же опасен, как и его снижение, и может говорить о разных неисправностях машины.

Кроме того, высокий уровень масла в моторе возможен зимой, когда водитель совершает короткие поездки. В этом случае форсунки подают много топлива, которое частично попадает в поддон, откуда испаряться уже не успевает.

Ранее сообщалось, что УАЗ улучшил качество своих автомобилей.