Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, опасно ли садиться в арендованное авто после больного человека

Терапевт Аршинская: в каршеринговом авто есть риск заразиться разными болезнями

close
Global Look Press

Если в каршеринговом автомобиле до вас ездил больной или простуженный человек, есть большая вероятность заболеть. Об этом сообщает auto.mail.ru со ссылкой на врача-терапевта медицинского центра «СМ-Клиника» Екатерину Аршинскую.

«Через салон машины вполне можно заразиться вирусными заболеваниями, если до вас там находился водитель или пассажир с острой респираторной вирусной инфекцией либо гриппом. На поверхностях ткани, пластика и стекла некоторые вирусы могут сохраняться до трех суток», — сказала Аршинская.

По ее словам, чтобы свести к минимуму вероятность заражения, необходимо открыть двери автомобиля или окна и хорошо проветрить салон в течение 10 минут. После этого надо обработать рулевое колесо и дверные ручки салфетками с антисептическим составом. Также следует обработать антисептиком руки.

До этого врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк заявила, что есть целый ряд продуктов, которые не рекомендуется есть водителям до и во время поездки.

Она пояснила, что, в долгом сидячем положении за рулем у человека повышается давление в брюшной полости, сдавливаются петли кишечника, из-за чего пища хуже проходит по кишечной трубке. Также у него начинает плохо отделяться желчь из желчного пузыря, что тоже замедляет все процессы пищеварения. Как следствие, это приводит к вздутию, изжоге и неприятным ощущениям в области живота.

Саволюк посоветовала водителям не употреблять перед поездкой продукты, которые вызывают у них даже легкую изжогу или вздутие, поскольку во время движения на авто дискомфорт может усилиться в несколько раз.

Ранее было названо опасное заболевание, при котором нельзя садиться за руль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами