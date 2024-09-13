Россиянам рассказали, опасно ли садиться в арендованное авто после больного человека

Если в каршеринговом автомобиле до вас ездил больной или простуженный человек, есть большая вероятность заболеть. Об этом сообщает auto.mail.ru со ссылкой на врача-терапевта медицинского центра «СМ-Клиника» Екатерину Аршинскую.

«Через салон машины вполне можно заразиться вирусными заболеваниями, если до вас там находился водитель или пассажир с острой респираторной вирусной инфекцией либо гриппом. На поверхностях ткани, пластика и стекла некоторые вирусы могут сохраняться до трех суток», — сказала Аршинская.

По ее словам, чтобы свести к минимуму вероятность заражения, необходимо открыть двери автомобиля или окна и хорошо проветрить салон в течение 10 минут. После этого надо обработать рулевое колесо и дверные ручки салфетками с антисептическим составом. Также следует обработать антисептиком руки.

До этого врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк заявила, что есть целый ряд продуктов, которые не рекомендуется есть водителям до и во время поездки.

Она пояснила, что, в долгом сидячем положении за рулем у человека повышается давление в брюшной полости, сдавливаются петли кишечника, из-за чего пища хуже проходит по кишечной трубке. Также у него начинает плохо отделяться желчь из желчного пузыря, что тоже замедляет все процессы пищеварения. Как следствие, это приводит к вздутию, изжоге и неприятным ощущениям в области живота.

Саволюк посоветовала водителям не употреблять перед поездкой продукты, которые вызывают у них даже легкую изжогу или вздутие, поскольку во время движения на авто дискомфорт может усилиться в несколько раз.

Ранее было названо опасное заболевание, при котором нельзя садиться за руль.