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В России снизились цены на автомобили с пробегом

«Автостат»: средняя цена авто с пробегом в РФ опустилась ниже 1,5 млн рублей

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AP Photo/David Zalubowski

В августе 2024 года средняя цена автомобиля с пробегом на российском рынке составила 1,48 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Таким образом, этот показатель впервые за долгое время опустился ниже отметки 1,5 млн рублей.

Отмечается, что в сентябре 2023 года средняя цена подержанной шины в России впервые превысила отметку 1,5 млн рублей. В декабре того же года она выросла до 1,6 млн рублей.

С марта 2024 года средняя цена подержанного автомобиля в России начала снижаться и составила 1,6 млн рублей. В конце лета она уже составила менее 1,5 млн рублей.

До этого стало известно, что продажи новых легковых автомобилей в августе стали рекордными за последние 3,5 года.

За прошедший месяц в России было реализовано 148,3 тыс. новых легковых машин. Месячный результат, превышающий эту цифру, российский авторынок до этого демонстрировал в апреле 2021 года, когда за месяц было реализовано 171,5 тыс. автомобилей.

По сравнению с июлем 2024 года продажи новых автомобилей в России увеличились на 9%, а относительно августа 2023 года — на 35%.

Примерно четверть от купленных россиянами легковых машин в августе 2024 года составили отечественные Lada. Китайский Haval реализовал в августе 18,6 тыс. машин, Chery — 16,5 тыс. машин, Geely — 14,5 тыс. машин. За ними следует Changan с показателем 11,4 тыс. машин. Суммарно на перечисленные марки приходится две трети объемов российского авторынка.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость полиса каско в РФ составила 44 тысячи рублей.

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