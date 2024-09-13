Toyota Prius установил мировой рекорд по экономии топлива

Новый хетчбэк Toyota Prius пятого поколения установил новый рекорд по экономии топлива в поездке от западного до восточного побережья США. Об этом сообщает пресс-служба Toyota. Достижение зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса.

Отмечается, что водитель Toyota Prius Уэйн Гердес преодолел более 5 тыс. километров от здания мэрии Лос-Анджелеса до мэрии Нью-Йорка. Средний расход топлива составил 2,5 л на 100 км пути.

В ходе поездки автомобиль поднялся на высоту 2100 м и проехал через пустыню Мохаве, где температура воздуха поднималась до 40 °С.

До этого стало известно, что китайский гибридный внедорожник Bao 5 установил рекорд Гиннесса среди автомобилей своего класса. Машина смогла подняться на высоту почти 6 тыс. метров.

Устанавливая рекорд Гиннесса, Bao 5 стартовал из тибетского города Лхаса на высоте 3,6 тыс. метров, прошел через долину реки Ярлунг Цангпо на высоте от 3,6 до 4,2 тыс. метров, преодолел перевал Сангмула на высоте 5,5 тыс. метров, перевал Ладжонгла на высоте 5,8 тыс. метров и, наконец, достиг высоты 5,9 тыс. метров.

Компания Fang Cheng Bao, принадлежащая BYD, представила внедорожник Bao 5 в ноябре 2023 года. Модель построена на новой платформе DM-o (Dual Mode Off-road). Длина машины составляет около 5 метров, а колесная база — 2,8 метра. В салоне автомобиля установлены три больших экрана — два 12,3-дюймовых перед водителем и передним пассажиром и один 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы по центру.

Ранее сообщалось, что Volkswagen отказался от роботизированной коробки передач для нового кроссовера Taos.